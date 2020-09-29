部分康文署公園中秋延長開放　13間普通科門診如常服務

中秋節將至，康樂及文化事務署今日(29日)宣布延長部分場地的開放時間，中秋節當日(10月1日)位於西灣河的愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚，將延長開放半小時至晚上11時；將軍澳的香港單車館公園人工湖延長開放3小時至凌晨2時，中秋節翌日亦會延長開放2小時。而維多利亞公園中央草坪會於中秋節翌日及星期六(10月3日)，凌晨1時至2時暫停開放以進行清潔工作。

康文署再次提醒市民，中秋節假日期間到該署轄下場地時，必須遵守禁聚令及口罩令，切勿進入已關閉的康樂場地，包括公眾泳灘及燒烤場地。該署又呼籲市民切勿在康文署轄下場地內煲蠟、放孔明燈或亂拋垃圾，署方會加派人員在相關地點巡邏，如發現違規情況，會採取執法行動。

此外，醫院管理局亦公布其轄下其中13間普通科門診診所，會於中秋節及中秋節翌日假期提供服務。求診人士可如平日般以電話或透過「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。而公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務。