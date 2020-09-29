區議會質詢明日大嶼議程受阻　團體批秘書處越權干預

政府擬向立法會財務委員會申請「明日大嶼」計劃的5.5億港元前期工程研究撥款，不少議員質疑計劃或令本港陷入結構性財赤危險，灣仔區議會主席楊雪盈向區議會發展、規劃及交通委員會提出書面質詢，惟秘書處遲遲未有將質詢列入議程，香港天主教正義和平委員會等多個團體今早(29日)在會議前夕，到灣仔區議會請願，批評秘書處越權干預區議會關注的民生議題，現要求當局正視及接納團體意見。

委員會主席麥景星指，「明日大嶼」對灣仔規劃有影響，區議會就此提出質詢，惟多番遭到秘書處阻撓，強調明日大嶼計劃影響全港福祉，不希望灣仔區議會遭受打壓成為先例。離島區議員梁國豪亦指，明日大嶼計劃中的人工島與其所屬的長洲區最為接近，惟區議會拒絕讓他們商討此議題，他們已要求申訴專員調查。

委員會今日終能就明日大嶼計劃向政府部分提出質詢，楊形容「幾經波折才能把議程列入會議」，惟只有運輸署和土木工程拓展署派員回應，但兩個部門只簡單提供早已公布的背景資料，惹起會上議會不滿，更批評他們態度不合作、答非所問。