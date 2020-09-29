樓上吧涉無牌違停業令兼有毒品　因證據不足負責人獲撤控

尖沙咀一間樓上吧，被指在今年4月停業令期間營業，更被揭發涉嫌無牌賣酒，甚至捲入毒品疑雲。負責人因而被控違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》、無牌售賣酒類及為售賣而無牌管有酒類3罪，更一度被還押，惟案件今（29日）在九龍城法院再訊時，控方卻主動撤銷全部控罪，但庭上沒有交代原因。法庭批准撤控，被告獲當庭釋放，而涉案證物全部被充公，當中包括懷疑毒品。據悉，由於證人拒絕作供，在證據不足下控方惟有撤控。

46歲被告莊利勇，原被控於2020年4月25日，在尖沙咀柯士甸路3號富好中心17樓，作為上址餐飲業務負責人，而沒有遵從食物及衞生局局長發出的指示，即主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類供人就地享用的處所必須關閉。他另原被控於同日同地，無牌售賣16支烈酒及21罐罐裝啤酒，以及為售賣而無牌管有12支烈酒及186罐罐裝啤酒。

此案在4月27日首次提訊，控方當日庭上透露，當晚有人疑從酒吧內把逾20克毒品拋出窗外，又反對被告保釋；法庭終下令被告還押監房看管。至5月6日，被告向高等法院申請保釋始獲批准。