九華徑新村寮屋戶遭逼遷　村民：每日提心吊膽

美孚九華徑新村寮屋林立，有該處的寮屋戶與遠東酒店實業旗下公司去年簽署使用協議，惟不久後卻以地政總署要求清拆為由終止協議，本月要求他們7日內遷離。受影響村民原收到通知，執達吏會在今日(29日)到九華徑村進行第一次收地，協助受影響村民的議員朱凱廸指，致電西九龍法院後獲悉，執達主任今日不會入村。

一批村民今日在村口抗議，有村民表示，擔心屋子會被人突擊拆除，每日提心吊膽，對方又會安排保安員「日日嚟巡」，他要求對方有合理賠償，希望能安置上樓。村民鍾女士指，早前有一批紋身南亞裔大漢趁一名婆婆離家時將她屋子拆除，形容「好有黑社會感覺」，「攞個大錘係咁揼揼揼」，婆婆回家後驚見家園只剩下地板。東網記者現場所見，村內有地方被鐵絲網包圍，並豎立告示牌指該處為「私人土地」或「政府土地」，多個寮屋被拆除後只遺下瓷磚地板。

朱凱廸表示，有村民與發展商早前簽下1年至4年不等的租約，令居住多年的村民變為租客身份，惟「轉頭就被取消」，早前更收到通知要進行收地，大約有30名村民受影響。他指發展商藉此令村民喪失訴訟權利，更指即使村民想與發展商傾談亦不果，更被對方斥「死窮鬼快啲走」，他指村民或要到寶田臨時收容中心。

Andy Tam(化名)是受影響村民之一，在九華徑新村居住了十多年。他指，當初發展商稱當區需進行綠化，與他簽下合約，「以為係善意舉動」，豈料對方其後以合約及地主名義收地，家中供電系統被人中止，並找了保安員看守，又用鐵絲網圍着歸家路。他表示自己為低收入人士，對此感到絕望，希望能獲得合適安置。