陳淑莊以個人理由拒延任議員　宣布退出公民黨

繼人民力量陳志全及議會陣線朱凱廸昨（28日）宣布不延任立法會議員1年後，公民黨陳淑莊亦以個人理由拒絕留任議員，並宣布退出公民黨。

陳淑莊在社交平台發表告別聲明，稱今早已去信通知立法會主席，因個人理由我將於明日(30日)如期完成四年任期，不繼續擔任立法會議員。她指經歷去年違法佔領行動案(佔中案)，佔中9子案漫長審訊，加上突然確診腦瘤，認為親人與健康比其他一切重要，早已打算在完成本屆立法會四年任期後告別政壇，加上佔中9子案的判刑亦不容許她參加原定本月6日舉行的立法會換屆選舉。

對於早前未有宣布，陳解釋因為不想影響「去留民調」，稱公民黨根據上述民調結果及黨事先聲明的「留」意向，最後決定黨的現任立法會議員延任1年，而她因個人理由未能遵從黨的決定，所以退出公民黨。陳表示從政14年，時常覺得自己在議會及公民社會能為香港人做的事太少，有些事力不從心，心中有愧。

陳淑莊自2006年加入公民黨及當選法律界選委，於2007年當選區議員，並於2008年及2016年2度當選立法會議員。陳在佔中9子案中被判緩刑，立法會條例及基本法列明，議員在其任期中違法而被判監禁以及緩刑等，將由判刑當天開始5年不能夠參選，故陳將無法參與2020年立法會選舉，任期亦將於今年9月30日結束。