恆香月餅鬧雙胞　正牌「老餅家」澄清月餅在港製造有防偽條碼

正處於股權糾紛的「恆香老餅家」，其推出的恆香月餅今年鬧「雙胞」，其中「恆香餅家」負責人鄭鴻杰被指是冒牌恆香月餅集團主腦，早前被海關拘捕，鄭其後宣稱自己為餅家第二代傳人，並非假冒。原品牌方「恆香老餅家」今(29日)召開記者會澄清，指鄭鴻杰並非傳人，僅為傳人的弟弟，又稱他於2009年起因財務問題，所持有的股份已全被抵押並出售予第三方，恆香月餅應為「恆香老餅家」所有。

「恆香老餅家」行政總裁王偉樑解釋，品牌成立於1920年，1945年由5家人合資經營，包括鄭氏，自1971年鄭氏掌舵人仙遊後把業務交由鄭鴻鈞負責，鄭鴻鈞亦與其兄弟姊妹共同經營餅家，包括鄭鴻杰，惟鄭鴻杰因財務問題被抵押資產，自2009年12月24日起已在恆香無任何角色。王又指自己是恆香支持者，遂於2017年入股該公司，而鄭鴻杰則於今年7月自己成立「恆香餅家」。

王強調，入股恆香後，原本的食譜及生產儀器等仍歸原公司持有，原來員工及3代傳承的師傅亦獲續聘，而真正鄭氏傳人鄭鴻鈞亦在董事局任職。他稱較早前得知已變賣家業的鄭鴻杰以「恆香餅家」之名發售在東莞生產的月餅，王嚴正聲明有關商標屬「恆香老餅家」所有，該月餅為冒牌。

他表示「正牌」恆香月餅在香港製造，盒底有「香港製造」標籤，而恆香亦採用「真的碼」認證系統，市民只需用相應手機程式掃有關條碼，即可識認。恆香又提醒市民，其月餅券上會印有「香港製造」印鑑等。

海關本月18日展開特別行動，共拘捕4人，包括鄭鴻杰，並檢獲340盒月餅及約200張偽月餅券。