康宏環球大股東被指股份無效　入稟反擊求行使股東權力

上市公司康宏環球於2017年12月入稟高等法院，指大股東郭曉群持有的康宏環球逾446萬股股份無效。案件至今仍未開審，而郭曉群就出招反擊，昨日（28日）入稟高院原訟庭，指康宏方面並未就其案件申請臨時命令，因此無權限制他行使股東的權力。郭要求法庭頒禁制令，禁止康宏環球阻礙他行使股東權力，包括接受派息、及出席會議投票等。

原告郭曉群在入稟狀指，他在2017年7月至8月期間，從公開市場購入逾446.8萬股被告康宏環球控股有限公司的股票，大約等於被告股本的29.91%。至同年12月，被告聯同其兩間附屬公司於高院興訟，將本案原告列為該案被告之一，指本案原告所持有的股份無效，因此本案原告不可以將股份再轉讓，亦無權在公司會議上投票。該案的申索書其後經過3次修改，現時仍在與訟各方交換申索書及抗辯書的階段。

原告現表示，被告由2017年興訟至今，從無向法庭申請臨時禁令禁止原告行使股東權利，但就屢次拒絕承認其股東身份。原告指他身為有關股份的註冊股東，在無受任何合法限制之下，應有權行使諸如投票、收息及接受股東資訊的權利。原告現要求法庭頒發聲明確認其權益，及禁止被告阻撓他行使股東權益。