二人否認堵路　涉藏士巴拿女生稱遭插贓誣告

去年11月有人發起「大三罷」行動，期間兩輛車被發現橫泊在沙田科學園路堵塞交通，有人設置路障阻止車輛駛過。警方事後拘捕8人，當中6人早前分別認罪和獲准簽保守行為，餘下2人則否認在公眾地方造成阻礙和管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用共兩罪。案件今（29日）在沙田法院續審。

兩名受審的被告為22歲女學生潘凱玲和29歲售貨員范瑞佑，他們被控於去年11月13日，在沙田白石角科學園路，留下垃圾桶、欄杆、巴士站牌，以及兩輛輕型貨車等。潘另被控管有一個士巴拿。

警員A供稱，他當日乘警車途經上址時，發現交通擠塞，於是和同僚下車察看，見100米外有3輛車停下，車旁有人聚集，路上亦有雜物。A和同僚跑上前了解，該批人士見狀開始上車，其中兩車打算離開，最終被截停。A在其中一架車上發現潘，A遂指示潘下車，他指潘身上有一個斜孭袋，但沒有搜查袋內有甚麼。

辯方指，潘的斜孭袋一直放在車內，並指A之後為潘上車拿袋，之後再掛在潘身上，A不同意。辯方隨後播放拍下潘下車時情況的片段，指片段顯示潘根本沒有孭着袋。A指鏡頭拍不到潘的袋，但堅稱潘當時是孭着袋。辯方質疑，潘其實是被插贜嫁禍，所以A才謊稱潘的袋一直「跟身」，A否認。

至於同樣在場的警員B則稱，范是其中一輛車的司機。辯方指B在范的車尾箱發現食物和水後，曾向范查問，但B當時並沒有向范施行警誡，B同意其事，承認做法沒有依足程序。