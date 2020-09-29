倡推「學校推薦計劃」助有才華學生升大學　科大有課程擬參加

學校課程檢討專責小組早前提交報告，建議推出「學校推薦直接錄取計劃」，讓每所中學可推薦2名在STEM(科學、科技、工程及數學)、體育、藝術等範疇具特別才華的學生。有別現有校長推薦計劃，新計劃暫定早於明年4月，即文憑試（DSE）結果出爐前，公布有關錄取結果，即學生獲錄取與否不受制文憑試成績。東網向8所資助大學查詢，當中香港科技大學稱有課程初步表示有興趣參加。

報告提到，專責小組建議維持4個核心科目「3322」作為第一年學氐學位課程的「一般入學要求」，但為提高大學收生靈活性，推出全新的「學校推薦直接錄取計劃」，大學可自行決定哪些第一年學士學位課程參與計劃、而每所中學可推薦2名學生，每年將最多約有1000名學生可透過此計劃獲推薦。

有關計劃的結果將在明年4月向獲推薦的學生發出直接取錄通知，學生一旦獲取錄，他的文憑試結果亦不會受影響；若中學推薦的學生最終未獲取錄，仍可向大學聯合招生辦法（JUPAS）遞交逾期申請。

報告又指，小組已與負責JUPAS和教資會資助大學的代表數次會面，欣悉個別大學已表示支持「學校推薦直接錄取計劃」，及就計劃初步提出相關的指定課程。

科大回覆查詢時表示，會跟進了解計劃細節，該校有課程初步表示有興趣參加，將與不同持份者和中學溝通及協商具體安排後，再作決定。中文大學亦指將考慮計劃的細節，詳情有待研究商討。

嶺南大學指深入研究相關內容細節並適當地作出配合。香港大學則表示，會詳細了解報告的內容建議。