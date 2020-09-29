指聯盟未按協議提供歌曲　Neway入稟求退版權費

卡拉OK連鎖集團「Neway」，與代表環球、華納、Sony Music三大唱片公司的「香港卡拉歌曲版權聯盟」，再因歌曲版權問題對簿公堂。Neway指版權聯盟方面未有按照雙方協議，在協議期內全期提供歌曲版權，提供的歌曲數目亦有不足。因此Neway於昨日（28日）入稟高院，要求版權聯盟退回多收的版權費用。

本案原告Neway Music Limited在訴狀指稱，它早前與被告香港卡拉歌曲版權聯盟有限公司訂立版權合約，據合約被告須在2010年7月至2015年6月間，准許原告使用8833首舊歌的卡拉OK錄像。不過被告在協議的首4年並無提供任何上述歌曲的准許，至第5年雖有提供，但被告就把同一首歌的MV版和演唱會版影片當成2首歌計算。

原告不認同此計算方法，指若把上述情況當為1首歌的話，被告只批准原告使用6227首歌曲，數量不及協議所訂的3/4。原告更指被告的做法，違反了高院於2017年就雙方紛爭所作之裁決。

原告表示，由於被告的違反協議行為，原告按協議支付的費用中，有部分應屬被告非法獲益。原告現在要求被告將有關非法獲益退還，金額則交由法庭決定。