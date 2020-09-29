非建制派失關鍵否決權　僅可逃過被譴責

繼陳志全、朱凱廸及陳淑莊等3名民主派議員表明不留任後，立法會內2大陣營的議席差距再擴大，建制派與非建制派的議席，由41對22，縮減至41對21席，例如政改方案，非建制派已失去三分之一的關鍵否決權，雖則可保住譴責議案的否決權，但非建制派必須全部在席，兼且被譴責的當事人亦不能避嫌，要「落水」投票撐自己，方可逃過被譴責。

立法會共有70名議員，但今屆有多名議員因宣誓風波被取消資格，部分議員在補選後，因選舉呈請而被裁定為「非妥為當選」及有議員加入政府，出現5席懸空，令議員人數降至65席，現時再加上3名民主派議員不延任，令議席減至62席。

現時立法會大會在表決議案時，若議案由政府提出，僅需要過半數在席議員贊成便獲通過；若由議員提出的議案則需進行分組投票，必須在地方直選和功能組別內，各自有過半數議員贊成才獲通過，然而隨着非建制派的議席減少，早已失去關鍵的否決權權。

但仍有部分議案分別需要「全體」和「在席」議員的三分之二贊成才獲通過。政改改案必須全體議員三分之二贊成才獲通過，非建制派只有21席不足三分之一，已失去關鍵否決權，而建制派亦不足三分之二議席，未足以通過方案，可謂「兩頭唔到岸」。

至於需要「在席」議員三分之二多數票才獲通過的議案，例如譴責議案。撇除立法會主席，按現時只有61名議員計算，非建制派需21名議員在席才可反對議案，因此陳志全、朱凱廸及陳淑莊3人離開議會，非建制派議員有21席，僅可保住否決權，但必須全部在席及被譴責的當事人亦要投票支持自己。