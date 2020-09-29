拖4年不獲續約灣仔海軍商場重建泡湯　區會斥以行政手段迫遷

屹立灣仔分域碼頭半世紀的海軍商場不獲政府續租，其籌備逾十載的重建計劃終泡湯。灣仔區議會發展、規劃及交通委員會今日(29日)召開會議商討事件，負責營運的軍人輔導會代表在會上表示，對政府拒絕讓輔導會續租感到非常驚訝，希望當局能參考外國做法，讓海軍商場與計劃遷到該處的港灣消防局共存，讓輔導會繼續服務訪港軍人及灣仔居民。有議員則批評政府未有給予合理時間，讓輔導會回應有關做法，質疑當局是要到「米已成炊」才進行諮詢，是以行政手段迫遷。

軍人輔導會物業顧問麥子宏指，輔導會在1970年開始在現址為軍人服務，是香港唯一接待船員的機構，成為海軍的補給站，其帶動香港經濟的角色毋庸置疑。他續指該會逾10年前已表明希望重建現址，提供新設施，並開放部分設施予公眾使用，而規劃已得到城規會批准，其重建藍圖亦得到不同政府部門認同，惟經歷十年的規劃後，政府竟突然表示要重置港灣消防局到該處，麥對此感到非常驚訝，並稱希望軍人輔導會能與消防局共存，認為是保育分域碼頭最好的方案。

地政總署回應指，有關用地將配合政府方案，興建公共設施，署方將按目前的短期租約條款，適時正式結束租約。

區議會主席楊雪盈批評當局沒有考慮軍人輔導會的需要，反問香港是否不再需要此類服務，又質疑該地是否適合重置消防局，及是否會連同稅務大樓等重新規劃灣仔北。對此，規劃署僅表示，其重建計劃於今年1月8日結束，申請人一般需在有效期結束前6周申請續期，至於是否考慮在該址重置消防局，署方則指沒有資料，需交由當局研究。

惟楊對規劃署未有正面回應表示不滿，「成舊嘢(軍人輔導會)都要搬，冇可能唔知」，另一名議員則形容軍人輔導會處於非常被動狀態，「你幾時踢佢走就踢佢走，拖咗佢4年都唔續約」，批評當局要申請人以合理時間申請，卻不給予對方足夠時間回應，直言政府以行政手段迫遷是擺在眼前的事實。