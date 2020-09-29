鄧炳強指西洋菜街天眼系統應保留　否則無法揭穿林子健謊言

對於油尖旺區議會地區設施管理委員會早前通過，要求拆除旺角西洋菜南街的「天眼」系統。警務處處長鄧炳強今日(29日)出席油尖旺區區議會時表示，有關閉路電視系統是因應2008年至2009年在旺角發生的高空鏹水彈事件而安裝，而自安裝後，至今並無發生同類事件，認為當局已採取充足措施保障個人私隱，認為應繼續保留。鄧又指，若非天眼系統，當年便無法揭穿林子健的謊言欺騙，公義亦無法彰顯，認為拆走天眼系統，「對唔住油尖旺嘅街坊」。

民主黨成員林子健於2017年大肆宣揚自己在街頭被操普通話的大漢迷暈擄走，並聲稱他遭人在他兩邊大腿釘上共21口釘書釘，復再遭迷暈棄於西貢。事後他被揭發「作古仔」，去年經審訊後被裁定報假案罪成，判囚5個月，但獲准保釋等候上訴。高院原訟庭今年4月駁回其上訴，他需即時入獄服刑，但他當時表明打算上訴至終審法院。

另外，鄧炳強又主動提及今年8月31日一名孕婦在旺角跌倒的事件，指警方當日拘捕一名男子時發生，已翻看錄影片段，確實聽到有人呼叫大肚婆，但亦有人叫喊其他口號，事發後已立即安排女同事作出慰問，並容許其丈夫即被捕男子陪同太太到醫院。

至於9月6日一名12歲少女被防暴警壓在地上的事件，鄧炳強指，由於當時女童被截查時拔足狂奔，事後亦有女同事協助，而兩宗事件已交由投訴警察課處理。