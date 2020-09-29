元朗同心村過渡性房屋提供1800單位　料2022年竣工

香港聖公會福利協會有限公司向城市規劃委員會擬議就一幅被涌業路和山貝路所圍繞的地盤，申請為期3年的臨時過渡性房屋發展，以及相關的填土或挖掘工程。項目命為同心村，地皮面積約25.12萬方呎，計劃興建3幢不多於4層高的住宅物業，採用「組裝合成」建築法或預製建築組件，並提供1800個臨時過渡性房屋單位，較年初公布的增加200伙，預計發展於2022年完成。

聖公會預計屆時人口約3840人，並擬建4幢不多於2層高的非住用物業，如綜合社會服務中心、物業辦事處、社區備膳室等，有關發展預計於2022年第2季完成，住戶可在2022年年中入住。

當中的臨時過渡性房屋大致分5類間隔，由1人至4及5人房間，其中2人房間面積約180方呎，另設一款無障礙的間隔單位，面積約361方呎。

新鴻基地產早前曾公布，借出位於山貝路及涌業路中間位置的土地作過渡性房屋項目，佔地約30萬方呎，地皮貼近山貝村及采葉庭，距離元朗及朗屏西鐵站約8至10分鐘步程。該地將以象徵式1元租借予香港聖公會，項目命為同心村，屬過渡性房屋項目。