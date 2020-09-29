47%受訪市民給予林鄭0分　逾五成人不滿及不信任政府

有研究機構今日(29日)公布特首及政府最新民望，其中特首林鄭月娥評分僅得27.5分，較上次調查下降0.5分，當中有47%受訪市民給予林鄭0分。

香港民意研究所於本月21至24日期間，透過隨機抽樣電話訪問形式，成功訪問1013名18歲以上香港居民。調查發現，特首民望淨值為負53%，較上次調查下跌5%。其中，71%受訪者反對林鄭月娥出任特首，較上次調查上升2%；支持比率下跌3%，僅得17%受訪者支持林鄭出任特首。

政府民望方面，市民對政府滿意程度及信任程度與上次調查分別不大。有63%市民對政府表示不滿意，支持政府的比率僅得17%，淨值為-46%，整體上接近「幾不滿」。此外，亦有55%人表示不信任政府，僅27%人表示信任，淨值為-28%，整體上介乎「幾不信任」與「一半半」之間。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛形容，特首及現屆政府負評處處，民望並無復甦迹象，即使早前推出三輪防疫抗疫基金，「財散並無帶來人安樂」，更何況當局所運用的是納稅人的血汗錢，希望政府不要誤以為可以靠「派糖」換取市民支持。

陳又指，假設民主派及建制派支持比率維持約6比4，今次數據反映林鄭未能盡取親建制陣營的「基本盤」，即使建制陣營亦對林鄭政府有所不滿，提到近日有多名建制派議員公開向政府表達不滿，認為當前死結已經無法解開。