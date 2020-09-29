新學年$2500學生津貼明起接受申請　11月6日截止

教育局今日(9日)公布本學年學生津貼的安排，在2020/21學年，將為日校學生發放2500港元學生津貼，該津貼由本學年起恒常化。而學校由9月30日起即可領取申請表格，另需於11月6日前把已填妥的表格交回教育局。

教育局發言人表示，政府於2019/20學年為中學日校、小學和幼稚園學生提供一次性學生津貼，以減輕家長的負擔，而由2020/21學年起， 2500港元的學生津貼將恒常化。該津貼不設資產審查，所有於申請日，在香港就讀於提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校(包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校)及幼稚園(不論是否參加幼稚園教育計劃)的學生，皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學，及持有入境事務處發出擔保書(即「行街紙」)的學生則不屬資助範圍。

發言人續指，部分因特殊情況而入讀其他課程的學生，亦符合資格獲得這項津貼，包括在有關學年的9月1日年滿2歲8個月，並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；以及就讀職業訓練局為中3離校生而設的全日制課程的學生。

局方又稱，學校可由9月30日起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局，則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。另外，各學校需於11月6日或以前將已填妥的表格交回教育局跟進。