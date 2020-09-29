涉紀律部隊宿舍外藏刀受查　經紀再涉撕口供紙

一名地產代理涉嫌於去年8月，在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有攻擊性武器被捕，他之後被控兩項管有攻擊性武器、一項刑事損壞、一項管有違禁武器及一項管有仿製火器罪，他否認控罪，案件今(29日)於觀塘法院開審。

案發時任地產經紀的38歲被告蘇廣達，被控於去年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管卡片式摺刀、尖利萬用匙及剪刀；並於翌日在樂華邨喜華樓的住所內，管有50把「SS Pocket Shiv」標籤短刀、8把卡片式摺刀、15條尖利的萬用匙、15把開信刀、2把刀及52把剪刀及管有違禁武器，即1枝空氣手槍。被告另被控於同日在秀茂坪警署接見室內，損壞5張會面紀錄。

警員伍漢林供稱，因應案發期間的社會環境，他被指派在宿舍附近巡邏，案發當晚他亦拿著印有警察字樣的膠盾。約晚上7時45分，他見到被告拖着手提黑色行李箱，背著深色背囊走近，腰間皮帶繫上不少東西。他認為被告行迹可疑遂上前出示委任證截查。並在被告的腰包袋內搜出摺刀、多功能工具卡和剪鉗等物品，在其行李箱亦發現有急救字眼的黃色背心及急救包。

他拘捕被告後將他帶返秀茂坪警署調查，期間發現被告的手擦傷遂替他洗傷口，被告亦稱不用去醫院。他之後替被告錄口供，並寫了5頁口供紙，但被告拒絕簽署，更將口供紙撕爛。

辯方質疑，伍見到被告時已近晚上8時，為何他會說當時仍有陽光且光線充足，伍解釋當時「未日落哂」；辯方又質疑，伍說搜出摺刀時它已被打開，但為何會沒有割破腰包，況且從呈堂的照片可見，摺刀是在收起的狀態。伍解釋當時因要保護同事，故把摺刀摺起才拍照。

辯方更直指伍在被告的手擦傷一事上沒有說出事實，當時其實是伍堅持要替被告上手銬，期間更有警員拉著被告令他的手撞向欄杆擦傷，同時再問被告：「你依家仲仇唔仇警？」。惟伍堅持被告是不小心於欄杆擦傷。

對於辯方指當日一眾警員拒絕出示委任證，而被告是因為口供紙上所寫並非事實才會拒絕簽署，伍一概否認。