政黨促羅致光「活化腦袋」　重新考慮設立失業援助金

梁美芬(中)促羅致光順應民意，向每人每月發放8000港元的失業現金津貼。(葉家亨攝)

本港最新失業率為6.1%，近25萬人失業，創近15年來最高。有政黨今午(29日) 公布一項市民對失業綜援和失業援助金的看法的民意調查，多達43.4%勞動人口因社會騷亂或新冠肺炎疫情影響而失業，近6成受訪者贊成政府推出失業援助金。

進行調查的經民聯呼籲勞工及福利局局長羅致光「活化腦袋」，順應民意，向每人每月發放最多8000港元的失業現金津貼，最多連續領取半年，並容許個人申請，不設資產審查，又要求政府撥出10億港元成立失業轉型貸款基金。

該黨在本月26日至28日，電話訪問了4169名市民，發現43.4%勞動人口因社會騷亂或疫情影響而失業，59.6%受訪者贊成政府推出失業援助金，43.3%人稱會申請失業援助金，只有14.7%會申請失業綜援，對於政府近期綜援資產限額提高一倍，41.6%認為有助失業人士。

經民聯議員梁美芬表示，政府不能迴避現實，成立失業援助金是跨黨派共識，羅致光卻一直堅持用失業綜援代替，但效果不理想，而是次進行的調查是她上任議員以來反應最多的一次，證明市民十分關注此議題，她批評綜援代替失業援助金是「離地」。梁預料失業援助金需要150億港元，強調措施只屬於短期和臨時性質，不會動搖遣散費、長期服務金及強積金對沖制度。

從事飲食業30年、現已失業半年的林先生指，疫情嚴重影響經濟，不少人失業但不想領取綜援，他希望羅致光網開一面，重新檢視申請綜援須審查家庭資產限額的制度。