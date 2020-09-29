涉殺么鳳男成員婦人還押時病逝　醫生指或因糖尿病所致

涼果店「么鳳」家族男成員，前年底被發現與一婦人倒臥在灣仔利景酒店房間，男的證實死亡，女的則獲救後被控謀殺，但她在還押候訊期間肚痛不適，送院搶救後不治。死因庭今天（29日）繼續研訊，醫生供稱死者或因糖尿病，導致胃部與食道間破洞才會肚痛。死者經手術搶救無效，流血不止，併發腹膜炎及器官衰竭，強心藥等成效漸微，醫生坦白當時已屬回天乏術的地步。

本案死者張燕琼於去年6月9日去世時60歲。她被控於前年12月19日至20日間，謀殺男子朱偉坤。據悉朱是「么鳳」第三代傳人司徒永信的大舅父。

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏供稱，死者送往醫院的途中，出現血壓和脈搏過低、完全昏迷以及心臟停頓，在急症室內做電擊治療及打強心針才心跳復蘇。死者於手術時，被發現胃部與食道間出現5厘米破洞，體內大量流血，在不斷供血下，死者流失共逾1萬毫升血液。手術後，死者仍流血不止，又出現腹膜炎及多重器官衰竭，即使醫生增加強心藥和供血份量，死者病情卻每況愈下。

陳指出，糖尿病可以導致腸胃出現缺血性壞死，使腸胃的功能衰弱，更容易出現破洞，一旦病人的腸胃破洞，病情可急轉直下。至於死者生前長期服用亞士匹靈和有便秘的情況，陳稱兩者都可以導致腸胃破洞，如服用亞士匹靈會導致胃潰瘍、嚴重便秘可令大腸淤塞，繼而壞死，惟外科醫生於施手術時，沒有發現死者有胃潰瘍或大腸淤塞的病徵，故陳否認這兩個可能。