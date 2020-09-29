尼漢索錢不遂弒父　謀殺罪成明天接受判刑

因工傷而沒有工作的尼泊爾裔男子，於2年前與父親午飯時疑因錢銀問題與父爭執，渉嫌揮菜刀襲擊父親，父親最終傷重不治。該名尼漢否認謀殺罪，3男4女陪審團今天（29日）經過逾5小時商討後，以6比1大比數裁定被告謀殺罪名成立。雖然謀殺罪唯一的判刑為終身監禁，但辯方大律師仍表示希望與被告見面索取指示。法官因此決定將判刑押後至明天（30日）上午進行。

現年34歲被告Limbu Machindra，被控於2018年4月8日在香港謀殺其當時49歲的父親Limbu Prem Raj。被告雖欲承認誤殺罪，但不獲控方接納。

案發當日中午，死者與友人及被告在家一同午膳，當時被告身上有酒氣，而到死者單位後亦嗅到死者有酒氣，而被告與死者於午飯時亦有喝酒。

期間被告問死者索錢，死者表現憤怒並拒絕，被告則抓着死者的頸項及頸鏈。友人到樓下店舖報警，不久後見到被告離開大廈。

在警方到場前死者曾在電話跟次子說遭被告襲擊，救護員到場後發現他全身赤裸躺在地上流血，他在送院後直至翌日凌晨1時許傷重不治。

法醫檢驗死者發現其頭部及大腿等均有刀傷。警方在死者單位發現菜刀及金鏈等物品，單位內滿布血漬，經檢驗下亦發現菜刀上有被告及死者的DNA。