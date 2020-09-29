中秋將至份外寂寥　工傷遺屬義賣自製月餅互相支持

中秋節本應人月兩團圓，但對於喪失至親的遺屬來說則份外寂寥。工業傷亡權益會近日聚集約10多名工傷遺屬，以10日時間製作逾千盒月餅作義賣，以互相支持和紓緩壓力，並期望可帶來一些收入，以持續支援職業意外遺屬及傷病者，例如為遺屬爭取合理賠償和舉辦定期活動，以照顧她們的心理健康等。

有參與製作月餅的遺屬表示，她的丈夫任職廚師，去年工作期間因心臟病突然離世，不獲任何法定賠償，不但要以獨自撫養年僅1歲多的女兒，其後更發現自己患上中後期肝硬化。她說，過去一年身心俱疲，亦十分擔心未能陪伴女兒成長，只能藉專心製作月餅，以回憶起與丈夫共度中秋的美好時光，從而忘記壓力。

同樣有份製作月餅、負責搓餡的遺屬指出，任職水喉匠的丈夫9年前工作時發生爆炸身亡，因過於傷心經常留在家中，不欲外出，其後與同路人互相傾訴才解開心結。另一名同樣遭到喪失之痛的單親媽媽亦指，丈夫年前因工業意外離世，感到十分痛苦及徬徨，一度過着「無靈魂的生活」，更曾萌生自殺念頭，幸好獲組織協助及安撫，重新振作，報讀課程增值自己並找工作，希望能照顧好現年約5歲的兒子。

另外，一名青年指自己年幼時，任職工程的父親便因長期吸入有毒塵埃，患上肺塵病離世，母親須獨力撫養6名子女，十分辛苦。他在14歲起便擔任組織義工宣傳職安健，冀可減低工業傷亡意外，減少悲劇發生。

工業傷亡權益會旗下「媽媽組」聚集一班工業傷亡遺屬，至今有約3000名會員，希望她們可透過與同路人傾訴舒解情緒，並在節慶日子舉辦製作食品活動，贈送給工友及支持者等，以此互相鼓勵。今年中秋則改以義賣形式售賣月餅，冀可讓更多市民知道她們的存在及努力，同時亦增加組織收入，以協助更多有需要人士。