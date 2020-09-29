公開派對房間客人親熱影片　大律師指發布者或需負刑責

近期有情侶租用油麻地一間派對房間(Party room)，並在房內做出各種親熱行為，惟有關過程被房內隱蔽鏡頭拍攝下來，派對房間負責人疑將有關片段在網上公開，事件恐涉及刑事成分。

執業大律師陸偉雄指，發布有關影片者有機會要負上刑責，惟有數項條件。由於派對房間屬於私人地方，因此在派對房間內裝設閉路電視不屬違法，惟負責人或職員需於客人租用前，提醒他們房間內裝有閉路電視。

陸偉雄續指，派對房間裝有閉路電視，即正在收集客人的個人資料，若負責人或職員沒有就此通知客人，或未經他人同意，將有關資料公開，便可能違反《私隱條例》。根據《個人資料（私隱）條例》第64條，若披露未經資料使用者同意而取自該資料使用者的某資料當事人的任何個人資料，而該項披露導致該當事人蒙受心理傷害，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁5年。

陸偉雄又指出，若公開的片段涉及露骨的性行為，片段有可能被視為淫褻物品，將之發布即屬違法。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，即屬犯罪，最高可處罰款100萬元及監禁3年。另外，若受害人因事件蒙受損失或傷害，可循民事訴訟追討賠償。