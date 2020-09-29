西貢大環村官地遭非法開墾無王管　環團轟地署放軟手腳執法不力

西貢大環村丁屋群疑被人非法開路，揭示新界丁屋問題無王管，關注團體批評地政總署執法不力，而對於懷疑套丁個案亦束手無策。

大環村位於西貢市中心北面的大網仔路兩旁，當中部分土地更被劃爲自然保育區。地政總署早前承認有人在上址進行未經批准的村路擴闊工程，並採取土地管制行動，在政府土地豎設政府土地告示牌、石躉、圍網及閘門等。

長春社公共事務經理吳希文稱上周曾到場視察，發現現場情況惡劣，建築廢料四散，當中更包括坑渠蓋等。他擔心近日雨勢頗大，會將大型建築廢料沖入引水道，引起附近水浸問題，甚至蔓延至其他地方。他又說，村路已被大規模開闊1至2倍，質疑道路工程為私人工程，方便未來丁屋住戶進出。他指有人藉斜坡維修為丁屋開路，認爲規劃署應根據《城市規劃條例》跟進事件。

另外，他批評地政總署未有積極處理有關事宜，建議該署加强有關懲罰機制，若確認有關工程違法擴建村路，應向涉事者追討損失。他續稱，現場位於自然保育區，擔心對環境造成影響，認爲環境保護署亦要跟進。東網正向規劃署、環保署及地政總署查詢。