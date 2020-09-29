私校前正副校長涉偽造報告　呃政府2038萬元

澳門1間私立學校的離任校長及副校長於在任期間涉嫌聯同工程公司，於3個學年期間向教育暨青年局申請500多個課程及硬件建設資助，詐騙政府2,038萬澳門元。涉案的前副校長及負責工程公司的1對兄妹被司警拘捕，3人分別以相當巨額詐騙、偽造文件、清洗黑錢罪移送至當地檢察院，當局亦正追查在逃的前校長。

案件由涉案學校的現任校長揭發，經警方調查後，發現校方2014至2016年期間向教青局申請582個課程及硬件建設資助，共涉及2,800萬澳門元；惟只完成其中62個資助項目，其餘課程均沒有開展或不存在，共涉及2,038萬澳門元；而2年前向教青局提交的報告內容均是偽造。警方續稱，校方收到資助款項後，已全數轉到涉案公司帳戶，再轉到涉案男子個人及公司名下帳戶。

涉案的前副校長承認，當時校方允許在未完成項目下，向教青局提交文件及收取資助。而涉案女子表示不知道公司運作，指在哥哥的要求下登記公司及簽署文件，其兄則否認犯罪，聲稱收取的款項已為學校開展工程，指轉移款項是為了逃稅。