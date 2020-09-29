外傭最低工資相隔10年再凍薪　維持每月$4630膳食津貼不變

約37萬名外傭須凍薪一年！政府今日(29日)宣布，在港外籍家庭傭工的「規定最低工資」將維持在每月4630港元，而膳食津貼將維持在每月不少於1121港元。翻查資料，本港外傭上一次凍薪是2010年，至今相隔10年。

政府發言人表示，有關決定是按既定機制作出，並經過仔細考慮香港過去1年的整體經濟和勞工市場情況，以及香港的短期經濟前景，包括新冠肺炎疫情所帶來的影響，以及僱主的負擔能力和外傭生計。

發言人補充指，根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食。現時絕大部分僱主均為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，並強調「規定最低工資」及膳食津貼旨在保障外傭免受剝削，以及保障本地工人免與低薪外地工人競爭。僱主可因應個別情況，選擇給予外傭更高的工資及膳食津貼。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，約半數受訪會員認為應下調薪金5至10%，即至少減薪約230港元；其餘則要求減薪2%或凍薪。她解釋，本港約70%外傭僱主屬打工仔，疫情下收入大減、生活艱難，加上受到各地封關影響，本地外傭人數下降，有約滿傭工更表明「唔加薪就走」，認為當局不應上調最低工資，進一步加重僱主財政壓力。對於政府宣布凍薪，她直言感到失望，認為當局未有保護本地市民。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕則指，在疫情爆發初期，本地缺乏口罩等防疫資源，有外傭須自行購入口罩，才能在休息日外出，而且印尼及菲律賓等地同受疫情影響，不少外傭亦會寄更多金錢回鄉，變相開支大增。她說，理解僱主有財政壓力，但傭工長期處於不合理水平，形容是「Slave wage（奴隸工資）」，認為港府應上調金額至生活工資水平，即5894港元，並增加檢討水平的透明度。