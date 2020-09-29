12港人被扣內地　鄧炳強：內地如作出逮捕會再通報港警

12名港人上月由本港出發擬偷渡往台灣時被廣東海警截獲，目前以涉嫌偷越國（邊）境罪被拘留在深圳鹽田看守所，至今已超過1個月。警務處處長鄧炳強今日(29日)指，該12人基本上是通緝犯，其中11人屬棄保潛逃，涉嫌干犯嚴重罪行。警方亦正調查事件是否涉及跨境罪案，包括是否有人安排疑犯潛逃等。

鄧炳強表示，根據相互通報機制，如內地作出逮捕，會通報港警，警方有責任通知其家人；他又指，部分家屬已向警方報案，警方已將家屬的要求轉介入境處跟進。

另外，鄧炳強被問到警方修訂《警察通例》下傳媒代表的定義，他表示，自己並非專業記者，因此不能夠判斷何謂專業記者，任何人都有採訪權利，又形容警方在陽光下辦事，但前提是不能阻礙警方執法、並非參與示威、不對警方構成危險。

他舉例指，過往在反修例示威中，有身穿黃色反光背心的人涉嫌搶犯、沒任何記者證、藏有避彈衣等，他指，不肯定犯法的人是否記者，亦希望協助記者採訪，為確保行動效率及警員安全，要在必要時拉封鎖線。

鄧又謂，於修改警察通例下傳媒代表定義前，有通知4個傳媒工會，強調是警方的內部守則，又指警察公共關係科已跟不同組織、傳媒工作人士商討，如何進一步協助原本不能進入封鎖範圍採訪的傳媒。