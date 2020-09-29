男教學助理涉摸學生下體　因事主證供不一脫罪

中學男教學助理涉嫌在兩個月內，先後5次在校內及住所非禮兩名中一男學生，他否認5項猥褻侵犯罪，早前被裁定其中一罪表證不成立，今（29日）在九龍城法院再獲裁定其餘4罪不成立。裁判官指兩名事主在審訊過程中多次轉換證供，法庭不能確定被告的觸碰不是意外造成。不過裁判官裁決後直言，被告沒有保持師生應有距離，甚至與他們在狹小空間中同坐一椅，行為不妥惹人懷疑。

33歲被告馬文煒，被控於2019年5月底在何文田一所學校非禮男童X。其餘4項控罪，則指被告分別在2019年6月某2天，在其大埔住所非禮X；及在五月底某天，於住所非禮X及男童Y。法庭早前裁定其中一項針對X的非禮指控表證不成立。

裁判官裁決時指，事主X聲稱被告曾以幫他拉筋為名，抬高他的雙腿抓他的下體，令他感到冒犯。惟裁判官質疑若被告手捉X的陰莖，根本不能為X完成拉筋動作。而事後X不但沒有向人投訴，更主動相約被告游水，故認為X的描述並不合理。

就着其他指控，X和Y在接受盤問時，均就非禮過程說出不同版本，甚至推翻他們在主問時的說法，法庭因此不能確定事發經過，也不能排除被告只是意外觸碰事主。

此外，辯方挑戰被告口供及錄影會面的呈堂性，指被告是在不自願的情況下作招認。裁判官亦認為，被告第一次錄影會面是在午夜進行，當時已是他被捕後數小時，法庭不能確保被告經過數小時的折騰後，精神狀態是否仍適合錄取口供，加上當時警方只向被告提及第一項控罪，在錄影期間才「打蛇隨棍上」查問與其他控罪有關的事情，認為警方做法對被告不公，故拒絕讓相關的錄影會面呈堂。