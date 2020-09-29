香港快運推環港遊救亡　學者料吸引力低　未必符成本效益

全球旅遊因受疫情影響，幾乎停運，面臨財困的國泰航空旗下廉價航空公司香港快運HK Express計劃倣效外國推新招救亡，今日（29日）宣布將於11月在港推出環港遊的特色飛行體驗，帶領大家「遊飛機河」。不過，有學者坦言目前疫情未穩定，直指遊機河吸引力有限，若客量太少，更不符合成本效益。

香港快運將於11月推出環港遊體驗，宣稱帶領乘客回到天際飛行的體驗，以喚起旅行回憶。但航班只會在本港上空飛翔，不會降落其他機場，而機票價格及詳情亦未公布。啟航日期為11月1日、7日及8日，下午2時30分起飛，下午4時回到香港國際機場降落，歷時1.5小時。旅客在飛行途中可一邊欣賞香港的美麗景致，一邊參與遊戲，並可獲贈禮品包。

香港中文大學商學院客座教授冼日明對有關推廣坦言有保留。他指目前疫情仍反覆，政府限聚令未解除，推出任何活動首要是不要讓參加者感到恐懼，惟飛機亦屬密封環境，即使登機前乘客量體溫亦未必有足夠的篩選，市民未必有信心在現時環境下乘搭飛機，故料吸引力不大，更形容遊機是「物低所值」，建議疫情過去才推出。

他又指，推出遊機河亦有成本，若未有足夠乘客乘搭，更不能增加收入。他估計有關推廣只能讓機組人員有工作可做。

「遊飛機河」並非香港快運首創，其他國家的航空公司早已紛紛推出「遊飛機河」體驗，其中澳洲航空公司本月中亦宣布下月推出觀光航班，接載旅客在澳洲上空「遊飛機河」。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授指澳洲地大，遊飛機河有一定吸引力，料香港推行亦可吸引市民，但香港上空細小，故要增加一些誘因，如以較廉價價格推出商務位吸引一般市民乘搭，又或讓市民參觀機場貴賓室等，才較具吸引力。