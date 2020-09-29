5人認去年6月立法會外非法集結　同還押候判

當晚有多人因衝擊警方防線被捕。

去年6月9日民陣發起反修例遊行，翌日凌晨大批示威者聚集在立法會示威區外面，警方事後拘捕多人。13名年齡介乎19至41歲的男子被控參與非法集結及阻差辦公罪，其中5人今日(29日)承認非法集結罪，還押至10月13日等候背景、社會服務令、勞教中心及教導所報告後判刑。

5名認罪的被告分別是運輸工人梁展恒（19歲）、學生周啟龍（20歲）裝修工人葉展鵬（23歲），以及無業的張梓熙（24歲）及王樹恒（24歲）。他們承認於去年6月10日，在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區，連同其他人參與非法集結。

控方案情指，去年6月9日有市民發起港島區遊行，當晚活動完結後，有約200名示威者聚集在立法會一號出入口外的示威區。翌日凌晨，警方警告於示威區聚集的示威者停止衝擊警方防線，但包括各被告在內的示威者繼續推鐵馬、擲雜物及用雷射筆照射警察等，事後逐一被捕。

被告梁展恒在警誡下承認：「同朋友去到立法會出面有搬鐵馬出馬路，無打差人，無做其他嘢。」而其他被告則保持緘默。

控方確認5名被告均無案底。辯方求情指，各被告是出於關心社會及愛香港而犯案，認罪顯示他們有悔意，並願意承擔責任，希望獲輕判。

同案8名否認非法集結罪的被告為學生戴安（23歲）、學生陳均年（22歲），無業的王洛鈞（22歲）、鄺淯銘（22歲）及卓嘉豪（24歲），學生曾泳祥（29歲）以及文員廖德輝（41歲）。電腦技術員溫鎮豪（30歲）則否認一項故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪。他們的案件將於10月20預審，期間各人獲准繼續保釋。