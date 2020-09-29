疫情下30%受訪殘疾人士失業　團體促加強支援

新冠肺炎疫情重挫勞工市場，殘疾人士就業亦大受影響。有關注殘疾人士權益的團體，早前以問卷形式訪問234名18歲以上殘疾人士，發現有30%受訪者失業；僅23%能公開就業，當中約30%更因疫情被減薪、減工時或被逼放無薪假，情況令人擔憂。團體認為，疫情影響殘疾人士就業及打擊他們的求職意欲，建議港府加強支援，包括預留部分臨時職位，並額外資助社企營運，並鼓勵社企增加聘請殘疾僱員。

香港復康力量今年8月26日至9月17日期間，以問卷訪問234名18歲以上殘疾人士，發現疫情下僅23%受訪者有就業；30%失業，當中約65%人沒嘗試求職。至於生活開支方面，約半數受訪者在疫情下的整體開支增加，其中近20%人開支增幅高達50%，主要用作購買防疫用品。另外，超過一半受訪者在疫情下增加負面情緒，當中35%出現嚴重情緒困擾。

團體認為，疫情下本地失業率高企，擔心殘疾人士求職或更困難，打擊他們的求職意欲，難以自力更生，認為當局應加強就業支援，並額外發放1至3個月的傷殘津貼，以紓緩其經濟困境。團體又指，不少殘疾人士因減少外出缺乏活動，影響身心健康，建議非牟利機構提供可在家中進行的線上運動或健康教育，以鼓勵他們多做運動。