周五放寛宗教活動聚集　四人禁聚令、口罩令等繼續維持

宗教活動的參與人數本周五起放寛至可容納人數的一半。

繼中大呼吸系統科講座教授許樹昌早前指，可考慮局部開放宗教集會後。港府今(29日)公布進一步放寬社交距離措施，當中容許沒有供應食物或飲品的宗教聚集，限制不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數一半，相關修訂本周五生效；至於4人禁聚令、口罩令等規例則繼續維持。

食物及衞生局發稿指，豁免宗教活動須於興建作或慣常用作崇拜地點的處所，例如教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟舉行。該活動中須設有措施，將該活動的參與者人數，限制在不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數的一半。

該局又指，在下月2日至8日的7日期間內，大致上繼續維持就餐飲處所及表列處所的規定及限制，包括繼續禁止進行衞生風險較高的活動或暫停開放衞生風險較高的設施，包括跳舞活動、蒸汽浴、桑拿設施及波波池等。

另外，為讓市民大眾有更多機會運動，以保障身心健康，讓大眾有強健的體魄繼續應對疫情，最新指示容許市民在體育處所進行隊際運動，人數上限按該隊際運動項目可以多於4人。