盜個人資料申請信用卡購物涉款逾220萬　詐騙集團6人落網

警方近月留意到有犯罪集團透過假冒銀行職員，非法騙取信用卡卡主的個人資料，再假冒卡主向銀行報失信用卡。由於騙徒能說出卡主的個人資料，銀行亦「中招」，補發新的信用卡寄至卡主的登記信箱，騙徒其後伺機從信箱偷取補發的新信用卡，用以購買高價產品，包括價值數萬元的電子產品或禮品卡等。

此外，騙徒亦會利用騙取得來的個人資料，偽造入息及地址證明，向銀行申請新的信用卡，並以詐騙集團的地址作為郵寄信箱。騙徒為了令事主的手機無法接收銀行發放交易訊息，因此同時會假冒事主致電電訊公司，要求暫時中止手機訊息接收功能。有受害者查閱月結單時才發現信用卡被盜用。

警方深入調查，經翻查大量閉路電視及情報分析，終鎖定疑犯身份。在昨日(28日)趁2名騙徒在灣仔一間鐘錶行用信用卡購買手錶時，將他們拘捕，在他們身上搜出2張信用卡、假身份證、假身份證補領紙等。

警方其後在全港多區展開拘捕行動，連同昨日拘捕的2人，共拘捕5男1女(19至43歲)，均涉嫌「串謀詐騙」，他們分別報稱侍應、地盤散工、無業等，正被扣留調查。

警方商業罪案調查科高級督察鄧啟榮表示，有關詐騙集團利用信用卡進行40多次交易，金額由數百元至數十萬元不等。相信犯罪集團在今年4月至9月期間，利用8個受害者的個人資料，獲得12張信用卡，涉及簽帳金額高達逾220萬港元。相信今次行動已成功搗破有關詐騙集團，但警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。