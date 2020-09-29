泛民議員減少　建制派料議會衝突更激烈

3名民主派議員不接受延任安排，令建制派在議會的勢力進一步擴大，但有建制派議員直指，民主派議員人數減少，並不代表議會氣氛會有所改善，預料民主派議員留守議會後的「搞事本質」只會變本加厲。至於建制派來年會跟進包括增設法定假期、「假難民」、動物福利法例、設立境外投票、取消強積金對沖等事項。

身兼行政會議成員的議員黃國健指，民主派所謂的主流派曾聲言要堅守議會，實質為了「刷存在感」，預料民主派在延任1年的行為將會更加激進。他指工聯會將於來年繼續「逼政府埋單」，包括增加法定假期、取消強積金對沖等，但預料留守議會的民主派議員將會變本加厲、繼續「表演」，可能會導致議會的立法工作更為艱難。

議員葛珮帆稱，反對派已揚言延任為了抗爭，反對派在議會的人數減少亦會繼續阻礙議會進行。她預料，來年議會內的暴力衝突、肢體抗爭不會變少，為避免反對派議員再度「亂掟嘢」，她已要求增設保安。如再出現暴力情況，葛直言會報警，稱不會縱容反對派議員。

此外，葛指建制派議員正商討修改《議事規則》，以避免再出現如內務委員會停擺的情況。她亦會加緊推動動物福利法例，並要求政府盡快就《入境條例》的難民申請程序設時限。

至於議員容海恩動議譴責議員毛孟靜於去年立法會保安事務委員會會議上，質疑容要放產假，並以阻礙會議流程為由，要求取消容參選副主席的權利。容稱，即使民主派議員人數減少，譴責動議亦不會輕鬆通過，她預料來年仍有不少法案需要審議，而民主派議員將會拉布阻礙會議進程。容又希望政府在來年加緊檢討《選舉管理委員會條例》，並設立境外投票。

金融界議員陳振英指出，政府需盡快與商界商量取消強積金對沖等事項，並提出過渡方案，但相信政府正忙於處理疫情，不會在強積金事項上增撥資源，預料本年底難以實現。議員田北辰則批評政府稅收過於單一，希望增設如資產增值說等稅項，加大政府收入來源。