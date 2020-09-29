8水果店亂標產地兼呃秤　海關拉6男女

中秋節臨近，香港海關月初起於全港的水果及節日玩具零售店舖巡查試購，行動已進行約3個星期，目前為止發現8間水果零售店供應懷疑附有虛假產地標示及失實重量的水果，在其中5間店舖檢獲約31公斤涉案提子，售價約為2200港元，並拘捕5女1男，年齡介乎38至71歲，現正保釋候查。另有2間零售店舖出售懷疑不安全玩具，海關檢取2款共30件涉嫌違例的螢光棒，零售價約為430港元。上述案件仍在調查中。

水果方面，海關發現5間位於土瓜灣、沙田、旺角及北角的零售店，供應懷疑附有虛假產地標示的澳洲波子提的袋裝提子，包裝袋上卻附有「Product of USA」或「Produce of USA」字樣，並於涉案5間零售店共檢獲該批提子。

此外，海關亦發現3間位於香港仔、西營盤和葵涌的水果零售店，以口述誇大貨品重量，涉嫌違反《度量衡條例》。根據政府化驗所的檢驗報告，該3間水果零售店出售的提子的實際重量，少於宣稱重量約百分之三至六不等。海關於涉案零售店共試購約7磅涉案水果，售價約為160港元。

玩具方面，海關發現2間位於荃灣的零售店舖出售2款並未附有識別標記及雙語警告標籤的螢光棒，涉嫌違反《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例《玩具及兒童產品安全(附加安全標準或規定)規例》，並檢取該批涉嫌違例的螢光棒。

海關提醒消費者購物時注意商販「呃秤」的不法行為及安全事項，以保障自身權益，並維護公平的營商環境。