政Whats噏：網民鬧爆教育制度失敗　轟楊潤雄乜都做唔到

最近政府《2020施政報告公眾諮詢》社交平台專頁，唔單止推出「局長快問快答」，仲為多個範疇出貼，逐一詢問市民對各項政策嘅意見。繼食物環境衞生署轄下街市嘅清潔問題作諮詢後，日前再就教育政策諮詢公眾，唔少網民都鬧爆本港嘅教育制度失敗，搞到出現「大磚生」、破壞兵團同「黑暴」教師等等，有網民仲炮轟教育局乜都唔知唔理，局長楊潤雄乜都做唔到。

由政策創新與統籌辦事處負責嘅施政報告Facebook，過去多次就唔同範疇出貼，當中包括房屋、交通、財經及創科等，而最新嘅貼文題為「你認為政府應如何進一步推動培育人才？」內文講到人才係香港向前邁進嘅最重要元素，而教育就係培育人才嘅關鍵。又話政府一直大力投放資源喺教育範疇，並細心聆聽業界嘅意見，大家如果對香港培育人才嘅政策有咩意見，可以留言話畀佢哋知喎。

喺貼文以外，仲有唔少標註，似乎係想提醒市民，培育人才有分幼兒、基礎、專上、特殊甚至職業教育等。而貼文一出，吸引一眾網民紛紛留言，當中唔少人都係鬧爆教育政策差，話現時香港教育制度培育到唔少「黑衣蒙面專才」、「大磚生」，仲有製汽油彈專家同破壞兵團，直指學生的責任係學習知識，建議學生不得參與政治，違反者就要踢出校園。仲有網民話，其實投放幾多資源喺教育上並唔係重點，現階段係需要先重新檢討同整頓教育制度，又講明「黑暴」老師必定要炒。

亦有網民質問本港教學水準同教師、教授質素係咪達到水準，而教學質素又係咪與時並進，但呢幾點一直無人去理去管，坦言無論投放幾多資金在教育上面都無用，仲比喻成開1間餐廳，無論投放幾多資源在裝修同食品材料上，但管理、營運和員工培訓都係求求其其、闊佬懶理，試問呢間餐廳會係點樣嘅1間餐廳？又有人鬧爆教育局，話書本有事睇唔到、學校有事唔知、老師有問題唔理，感嘆教育局局長楊潤雄其實咩都做唔到！

其實由去年6月反修例風波開始，唔少教師都被質疑喺網上發表不恰當言論同資訊，甚至喺參與違法示威活動中被拘捕，但教育局一直懶懶閒，對事件抱着愛理不理嘅態度，難怪市民反應激烈，而楊潤雄作為局長責無旁貸，希望佢認真參考今次嘅公眾諮詢，睇吓未來點樣整頓教育制度啦！