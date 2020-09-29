政Whats噏：議員離任「吉」位多　鄭松泰變「孤島」

立法會就快復會，但有3名泛民主派議員唔延任，搞到會議廳又多咗3個空位，有議員淪為「孤島」。講緊嘅係鄭松泰，佢左、右兩邊都冇人，再加上右前方嘅議員朱凱廸又唔留任，睇嚟鄭想搵人講吓嘢都好難喇！

鄭松泰左手邊個位原本係前議員陳凱欣，但陳因被法庭裁定為「非妥為當選」，鄭就少咁個鄰居嘞！其實鄭嘅右手邊都有個臨時鄰居嘅，話說立法會喺審議《國歌條例草案》期間，議員陳志全同朱凱廸喺會議廳內灑潑液體，搞到議員田北辰(田二少)忍唔住惡臭而調去鄭松泰隔籬。之不過，田二少已調返去原來嘅位置，鄭又再打回原形。鄭回覆話之前都係四周無人，依家只不過少咗陳凱欣，冇乜嘢明顯分別喎。

由於勞工界議員何啟明早前入咗「熱廚房」，出任勞工及福利局副局長，搞到佢黨友黃國健右手邊變「吉」位。我哋問過黃有冇諗住搵返個鄰居或調位？佢話立法會秘書處唔會主張議員調位，形容為「牽一髮而動全身」，擔心大家都會爭住要調位。佢又話1年嘅時間都唔係好長，同埋本身張枱就好大，好難同隔籬位傾偈，所以都冇乜所謂嘅。

喺陳淑莊離開議會後，佢嘅前黨友楊岳橋變相要自己1個坐；而議員張超雄嘅左手邊仲要隔2個位先有人；議員陳沛然右邊就要隔2個空位先到走廊喇！