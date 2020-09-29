政Whats噏：徐英偉避談區議會泛政治化　稱市民心中有數

鄭泳舜(左)投訴有區議員唔服務部分市民，徐英偉(右)只答市民「心中有數」。

因新冠肺炎疫情緣故，加上立法會仲未復會，唔少議員都「匿埋」喺室內開直播。議員鄭泳舜(Vincent)今晚(29日)搵埋民政事務局局長徐英偉(Caspar)開台，批評依家好多區議會都泛政治化，而Caspar就話市民心中有數啦。唔知Vincent係咪「暗寸」，竟然回應「心中有數」都要有投訴渠道喎！

話說節目一開始，兩位都不停互捧、有講有笑。但後面Vincent講到好多泛民主派區議員成日因為市民政見不一，就選擇唔服務部分市民，仲批評區議會泛政治化，話民政局有責任，仲問Caspar點解決。而Caspar就話其實市民都會知道，亦會睇到該區活動是否合適、有否倒退，強調市民心中有數。而Vincent唔知係咪忍唔到口，就話心中有數都需要投訴渠道，話市民其實可以聯絡當區區議會秘書處，或者民政事務處喎。

另外，Vincent仲投訴，話好多三無大廈清潔衞生都出現問題，希望民政局跟進。但Caspar就只係避談，話大廈管理需要大家一齊推動，明白政府部門會聽到大家意見，同埋居住環境人人有責囉。局長答咗好似冇答咁，真係唔知好嬲定好笑呀！

至於政府成日被市民狠批離地。而Caspar就話覺得自己離地嘅時候，會多啲落地行吓，希望盲點少啲喎。咁睇嚟佢都真係需要抽多啲時間，落區了解民情，多啲同業界及市民溝通囉！