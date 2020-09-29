食肆超過4人1枱，食客或被票控。

新冠肺炎疫情緩和，不少餐廳都出現逼爆情況！港府宣布修訂法例《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》第599G章。當中若4人或以上1組，例如在餐廳5人一枱進食，也有可能被票控違反禁聚令，新例明(30日)生效。

現時法例下，若表列處所違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》599F章規定，例如餐廳容許5人1枱，只有店主會被檢控。食衞局指出，為加強第599F章下發出的指示的執法效力，政府修訂第599G章。換言之，若在表列處所沒有依足599F章有關聚集的規定及限制，例如在餐廳5人1枱進食，在健身中心5人1組訓練，5人1間房唱K等，可被視為違反599G章禁聚令，有機會被票控。

該局解釋，倘若有關人士違法規例，例如超過4人同枱或未有分隔，有關處所內的羣組聚集將不獲豁免於第599G章的規定。而有關人士是否觸犯第599G章因而會被票控，將視乎當時的實際情況、有關人士是否已採取合理步驟確保第599F章下有關羣組聚集的規定或限制獲遵守等。