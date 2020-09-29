3匪冒警洗劫旺角地下賭檔　警連日追緝擒3人

上周四（24日）凌晨5時許，旺角彌敦道760號東海大廈10樓，3名年約25歲至30歲男子，當中2人身穿黑衫黑褲，1人身穿白衫黑褲及手持鐵筆，向大廈管理員自稱警察，逕自到10樓一個單位，當時單位內有6名男女在賭百家樂。3名男子向單位內眾人自稱警察，同時搜查3名賭客的隨身物品，掠走約3萬7千港元現金後奪門逃去。

警方到場經調查後證實上址為一個非法賭檔，以涉嫌「經營非法賭博場所」拘捕一名姓黃(61歲)女主持，另以涉嫌「在賭博場所內賭博」拘捕1男4女(29至58歲)，當中包括1名手抱嬰兒的女子。案件列冒充警務人員及行劫，交旺角警區反黑組跟進。

旺角警區反黑組人員經進一步調查，自上周六(26日)至今日(29日)先後拘捕3名涉嫌行劫的男子。上周六，警方首先拘捕並暫控一名30歲姓林本地男子一項「協助及教唆行劫」罪，案件已於今日（29日）在西九龍裁判法院提堂。至前日(28日)，再拘捕一名33歲姓邱本地男子，他將會被暫控一項「行劫」罪及一項「冒充警務人員」罪，案件將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。今日(29日)，警方再成功拘捕另一名涉嫌行劫的35歲姓黃本地男子，他現正被扣留調查。