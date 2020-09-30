赴澳洲讀幼兒教育課程　獲5年臨時工作簽證後可申居留 　

近年移民議題鬧得熱哄哄，有本地教育機構在澳洲提供幼兒教育課程，讀書、實習一條龍，配合澳洲政府最新政策，完成2年的學生簽證後，可獲得5年的臨時工作簽證，之後更可申請永久居留。有空姐對事業前景感到不明朗，決定赴澳進修幼兒教育，並轉行當幼師。教育機構管理層指，澳洲對幼兒教育工作者非常渴求，畢業後不愁沒工作。

有5年機艙服務員經驗的Evita指，目前超過九成航機已「冇晒」，認為這是「轉行」的時機，欲到外國闖出新天地。她認為，澳洲生活壓力低，民眾友善，是讀書和居留的好地方；又指在澳洲完成相關課程後，有意在當地發展，成為一名幼師。她指自己喜愛小朋友、性格開朗、適應力強，工作上經常接觸小孩，認為有關的工作經驗有助她在幼教界發展。

言語治療中心總經理Likey是事業型媽媽，育有2名8歲和10歲兒子，她直言在港進修會較「困身」，最近有意到澳洲進修幼兒教育課程，又指期望完成課程後，會更了解小朋友的想法和行為，有利事業發展。Likey亦有意讓兒子到外國讀書，因此「自己去嗰度試讀，了解咗先，睇吓啱唔啱佢哋（兒子）」。

SDM教育集團主席兼行政總裁趙家樂指，因應澳洲政策，家庭難以聘請外傭照顧子女，故家長紛紛送子女到幼稚園託管，加上當地幼稚園師生比例低至1比4，幼教市場中長期人手短缺。他又指澳洲較有空間發揮個人所長，幸福指數等亦較高，加上資源充足，讀書、工作、居留皆宜。