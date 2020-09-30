探射燈：堆填山變本加厲　惹鼠患播疫危

新界「堆填山」未改善更不斷擴散。東網早前揭發新界多處出現堆滿大型垃圾及建築物廢料的堆填山，事隔逾3個月，堆填山原封不動，更變本加厲。東網記者重返現場直擊元朗及屯門鄰近公路的黑點，有人專程駕車棄置建築廢料，粉嶺的黑點垃圾堆至行人路，錦田有垃圾站家居垃圾與棄置傢俬混雜，吸引蚊蟲，甚至老鼠「移居」，恐淪播疫溫床。環保團體倡本港倣效歐洲實行循環經濟加強回收，議員則促政府嚴懲不法之徒，亦要針對大型傢俬設置回收徵費。

建築廢料亂棄一向為人詬病，今年6月東網踢爆新界多處出現堆填山，元朗更是重災區。日前東網記者再到現場，見青山公路新田段一個接駁重型貨車停車場的出口處，大量木製衣櫃、建築廢料及車胎等棄滿一地，估計有人利用大型車輛將廢物載至上址棄置。未幾，一輛吊臂車駛至，司機拉開車架圍板，將放在車上一個巨型工業用電線軸推落車，滾落廢物堆。

另外，屯門亦園路的垃圾收集站，雖然有大型橫額圖文並茂寫着不得非法棄置廢物，卻有人一於少理，現場堆滿舊衣物，還有爛椅、舊車胎等。當日東網記者同樣直擊有人駕駛客貨車到場，兩名男子合力將一批大型木板拋落車，然後施施然離去。

粉嶺坪輋路的黑點更是變本加厲，一張發霉的床褥橫亘行人路上，卡板、紙箱及發泡膠等廢棄物在雨天過後變得濕漉漉，除了佔用行人道令市民難以過路外，混雜的垃圾衍生衞生問題，恐孳生蚊蟲，甚至成老鼠溫床，隨時淪播疫黑點。

在錦田石崗機場路附近的水流田村，村口垃圾站長期被人當成大型廢物的收集站，除了床褥及木櫃外，黑色垃圾膠袋包裹的家居垃圾發出陣陣臭味，加上垃圾堆上滿布狗糞，蚊蟲不停徘徊飛揚，衞生環境十分嚇人。

本港已訂立多項針對垃圾蟲及非法棄置建築廢料的法例，前者由2003年起提高定額罰款至1500港元，後者根據《廢物處置條例》，首次定罪最高可被判處罰款20萬港元及監禁半年；第二次或其後再被定罪，最高可被判處罰款50萬港元及監禁半年。惟相關條例被批如紙老虎，去年有夾斗車司機非法棄置建築廢物被成功檢控，最終只被判罰款4000港元。

反觀德國推行循環經濟政策多年，當地有約200間建築廢料處理企業，將之變成再生材料並用於建造房屋等各範疇，而未有處理的建築廢料需要付每公噸500歐元（約4500港元）的處理費。荷蘭有70%建築廢料可循環再用，即使容易被污染的沙，當地也按其污染水平進行分類，務求將重用比例提升至90%。

世界綠色組織行政總裁余遠騁指，歐洲奉行循環經濟，建築廢料須運到指定回收點再造成有用材料，香港環保政策遠遠落後，環保園有回收廠倒閉，再造建築廢料要運輸及儲存成本，政府又未能實施垃圾徵費配合整個環保政策，從治本上難以改善。

「重罰一啲非法棄置工業廢料喺郊野嘅人，造成嘅環境污染係好難修復！」立法會議員陳恒鑌指，政府在處理垃圾及建築廢料上欠積極，現時疫情下更要加緊巡邏。他建議大型傢俬亂棄問題可參考「四電一腦」做法，在社區設定指定地點回收，也可從零售層面要求市民購買新傢俬時預付回收費，讓零售商負責收回舊傢俬。

環保署發言人表示，今年截至6月就非法處置廢物發出的檢控傳票有34宗，定額罰款通知書12宗，有30宗被法庭定罪個案；上述地點均不屬棄置建築廢料黑點，同期只接獲1宗投訴。食環署發言人指，今年截至8月就亂拋垃圾發出的定額罰款數字逾2.9萬宗，就上述地點過去1年共接獲13宗投訴，署方已於各區黑點安裝網絡攝錄機加強打擊違例情況。路政署發言人表示，青山公路新田段及坪輋路並非快速道路，日常道路清潔由其他部門負責。