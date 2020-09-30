部門協調不足　捕鼠更似做騷

新建辦公大樓都有老鼠出沒，專家指若管理不善，老鼠亦會蹤影處處，上至天台下至地盤，甚至新落成大廈都難逃其魔爪，故需改善衞生環境，才可杜絕鼠患。近日出現人類感染大鼠戊肝個案，雖經人傳人感染機會微，但亦會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以放置食物時需加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。

現時有不少罐裝或包裝飲品，擺放在地上，如帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民無清洗便開罐飲用，亦有受感染危機，而目前並無針對大鼠戊肝病情藥物。

香港蟲害管理學會主席陳澤森指老鼠為夜行性動物，故必須確保大廈坑渠通爽衞生，同時適當包裝剩餘食物，避免老鼠有機會覓食。他又稱家居相對較少老鼠出現，原因在於市民多做足準備，如在鐵閘及鋁窗進行無縫阻隔，並建議市民聘請專業人士捕捉老鼠。他又直言政府部門協調不足，滅鼠方法本末倒置，捕鼠只做表面工夫，未能從老鼠源頭入手，建議政府成立跨部門籌備滅鼠控制中心，彰顯其決心。

他續稱，若附近有多個地盤工程，更易令老鼠四圍走，要留意電線槽及地台等位置會否讓牠有機可乘，否則老鼠攜帶病毒亂走，導致鼠疫出現，令市民危機四伏。