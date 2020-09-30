咬電線　偷零食　四圍竄　科學園辦公室鼠患嚴重

老鼠橫行，在科學園內不少職員均「聞鼠色變」，直言從未想過在新落成的寫字樓都會出現老鼠，感到非常震驚；不單止零食被咬吃，連電話線及網線更疑被老鼠咬爛，有職員批評科學園連月來捕鼠不力，只能自行捉老鼠。

於科學園19W大樓工作的王先生表示，科學園鼠患問題非常嚴重，該幢大廈亦遭受鼠患困擾。王稱，科學園外圍環境看來乾淨先進，從未想像辦公室內竟出現老鼠。當初懷疑出現鼠患，源於放在辦公室的零食有被咬後隨處丟棄的情況，仔細檢查後，發現咬痕不像人類的齒痕，甚至出現辦公室內的電話不能撥號、電腦不能上網的情況，經檢查後，方發現電話線及網線疑被動物「咬爛」，才推測辦公室內有老鼠出沒。

他又指摘科學園滅鼠不力，捕鼠方法亦不「科學」，「搞咗兩三個月都冇改進，我自己放嘢食喺枱面，都引到一隻老鼠，但科學園就捉唔到！」

於19W大樓工作的賴小姐則表示，公司最近搬到科學園，對於辦公室內有老鼠深感驚訝，她指可能於興建大樓時已有老鼠存在，想不到至目前啟用後仍有老鼠出沒，估計不止一兩隻，她表示會注意衞生。

在該大樓工作的黃小姐，聽聞該處辦公室有老鼠出沒感到很害怕，直言現時疫情下已人心惶惶，更應做好衞生工作。另有於19W工作的員工聽到有關大樓鼠患問題後，表示因公司指引不能接受訪問，否則會被解僱，疑被公司下「封口令」。