東方日報A1：科學園變鼠樂園　食署路署卸責卸不完

社區鼠患嚴重，政府滅鼠不力，視若無睹！繼九龍灣機電工程署總部大樓爆鼠患後，位於大埔區白石角的香港科學園，其去年才落成的兩幢大樓亦現鼠蹤，多隻老鼠在辦公室內肆意橫行，上班一族人心惶惶；而科學園外圍一帶則垃圾處處，建築廢料及垃圾膠袋隨處可見，衞生環境堪憂。有議員狠批鼠患事件冰山一角，令人感到心寒，直指政府實為罪魁禍首，撲鼠不力，直到傳媒發揮第四權報道鼠患新聞，才「踢一踢，郁一郁」。

科學園附近的博研路迴旋處行人路邊是垃圾重災區，記者日前發現有近二十袋工業用的發泡膠粒，用來盛載的帆布袋破損，膠粒灑滿一地。沿着創新路往大埔方向的迴旋處，更有近十米長的「垃圾迴路」，大量用過的飯盒膠兜、棄置的宣傳牌、建築廢料、枯樹和垃圾膠袋等，及一個俗稱「泵把」的私家車保險槓。有駕駛人士指，該「泵把」已棄置上址大半年，一直無人清理。記者亦目擊到先後有兩架貨櫃車停泊在迴旋處，有司機到草叢邊小解；問他們為何不直接到一百多米以外的公廁，有司機指公廁外的巴士站地下劃有雙黃線，不能停車，只好在迴旋處「解決」。

資料顯示，快速公路和連接幹線道路的清掃工作由路政署負責，理應責成承辦商定期清洗道路設施、修剪路旁植物，並派員檢查以確保相關工作達到合約要求。此外，大埔工業邨大華街行人路旁，亦有十多袋建築廢料，包括碎瓦礫和瓦片；大發街花叢亦有廢棄車胎等。

科學園近月爆出鼠患，分別在科學園17W大廈及19W大廈工作的職員指，寫字樓內頻見鼠蹤，老鼠甚至公然在燈火通明時，大搖大擺現身偷食，非常猖獗。據職員所指，由於寫字樓內採用「假天花」設計，不少老鼠匿藏在內。

本報記者到場視察，發現科學園外表光鮮，環境寬敞；但巡視附近環境後，卻見有不少地盤工程正在進行，花圃更已放老鼠藥，可見鼠患問題絕非一日之寒。翻查資料可見近年大埔白石角推出多個新盤，有不少地盤工程仍在發展中。

議員柯創盛批評政府監管不力，導致全港十八區均現老鼠亂象，並炮轟政府「不要為做而做，為門面不如不要做」，直指近日已爆出多宗大鼠戊肝個案，加上本港受新冠肺炎影響，食物環境衞生署更加應該加強滅鼠工作，而不是互相推卸責任。他建議每區應由民政事務專員作統籌，針對每區情況作出滅鼠規劃。

香港科技園公司回應稱，地盤的鼠患有機會對附近地區造成影響，科學園設施管理處會進行定期清潔，同時僱用專業公司，按實際情況採取針對性工作。另外，公司會透過多管齊下的策略，包括持續改善環境衞生、聯絡鄰近建築地盤攜手合作，積極加強防治鼠患，並定期檢討工作成效，以確保園區使用者在衞生舒適的環境下工作。

經本報轉介後，食環署發言人表示，該署派員巡查後發現上址有小量垃圾堆積，已即時安排潔淨服務承辦商清理。路政署發言人指，創新路迴旋處及其路旁位置，並非位於快速公路範圍，上址的垃圾清理工作並非由該署負責。

根據今年三月的立法會文件顯示，科學園現時共有二十三幢大樓，總樓面面積共四十萬平方米，並由科技園公司負責管理和營運。另外，17W及19W大廈更於上年才全新開幕，屬科學園內最新落成大樓。

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