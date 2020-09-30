綠色先鋒：淨灘護洋　上山下海還原郊區美景

平日工作勞累，一到假日都會選擇懶洋洋在家中「煲劇」。但有一班愛護環境的義工，不怕艱辛，頻頻「上山下海執垃圾」，希望還原郊區美景。義工組織於2018年4月成立，並在Facebook建立群組號召義工出動，短短2年間發起超過900次活動，成員現已超過3000人。

「我喺上年9月喺Facebook見到呢個群組，發現佢哋去嘅地方有好多都好靚，而我又未去過，嗰陣我諗住又可以去玩，又可以去做啲有意義嘅嘢，係雙嬴。」「上山下海執垃圾」群組管理員Raymond由參加者成為協助策劃活動的一員。他指，加入群組後，到訪很多過往未曾踏足的郊區，意外發現不少香港美景被污染。每次活動結束後，Raymond會將相片上載至社交平台，朋友紛紛詢問詳情，加入義工行列。

這次東網記者和Raymond及另一名群組管理員Eva來到屯門汀九的小石灘執垃圾。小石灘位置偏僻，先要穿過長樓梯、山林及溪流，在炎夏到訪，並非易事。但成功到抵小石灘後，美不勝收的景色足以讓人忘記長途跋涉的辛苦。

「一個咁靚嘅地方畀垃圾污染咗真係好可惜。」小石灘遠望汀九橋，惟灘上遍布垃圾，令Eva感到惋惜。做足準備後，Raymond和Eva開始行動，他們先沿石灘「搜索」一番，已馬上發現水樽、零食包裝袋、發泡膠飯盒等垃圾，未幾更發現大魚網。

Raymond指出，石灘或沙灘的大型垃圾大多來自海上，除了纜繩和油桶，有時還會有魚網，垃圾往往難以清理。除此之外，亦會有一些遊人遺下的垃圾，如食物盒、水樽等等。

「如果喺膠樽嘅話，我哋會先拎返屋企清洗，然後去招紙、去樽蓋。」Eva提醒大家，要清洗乾淨膠樽方可回收。過往曾經有人將一支仍有飲料的膠樽扔入回收袋，以至其他回收物被污染，不能回收。

回收塑膠垃圾時，也要注意塑膠分類標誌，三角形的標誌印有號碼，「通常塑膠有7種，留意3號唔可以回收。」Eva指3號多製成保鮮紙、水管、書包及零食袋、這種膠加熱會釋出毒素，因此不能回收。

「好多時候我哋都會準備一啲工具，應對比較難處理嘅垃圾。」說罷，Raymond拿出一把剪刀，並在旁人的協助下，將大型塑膠剪細收走。眾人最後清理了28袋垃圾，惟大型垃圾桶設置在青山公路，義工於是組成人鏈，將垃圾沿小溪、山林以及長樓梯，運往目的地。

Eva指，由於群組管理員來自不同區份，感染附近的居民加入，最高峰時1日有11隊義工出動到各區執垃圾。加上群組貼文愈出愈多，吸引更多網友加入，清理的垃圾也隨之增多。「由於群組的感染力大，每次執垃圾嘅時候，我都未必識晒所有人，佢哋可能係街坊，又或者係遊人。」Raymond表示，希望活動感染更多人積極參與清徑、清灘行動。