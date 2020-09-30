Dr.東：肺功能變差難逆轉　醫生籲煙民戒煙預防肺氣腫

吸煙是健康殺手，不少煙民都會患上一種常見的頑疾－肺氣腫。肺氣腫屬慢性阻塞性肺病，患者會有慢性咳嗽、氣喘、呼吸困難等問題，由於肺功能變差，甚至會增加心臟負擔，引致嚴重的肺源性心臟病。有醫生指肺功能被破壞後難以逆轉，目前的藥物治療亦只能減慢病情惡化，難以斷尾，呼籲煙民盡快戒煙。

世界衞生組織報告指出，每年有逾700萬人直接死於吸煙，約120萬名非煙民死於二手煙。吸煙會導致多種呼吸道疾病、心血管疾病、癌症等，有吸煙習慣的新冠肺炎患者，亦更容易出現併發症及死亡。呼吸系統科專科醫生區力行表示，煙民普遍會患有肺氣腫，屬常見的呼吸道疾病，患者長期吸入有害物質，令肺部組織受損，當肺氣泡失去彈性、無法正常收縮，空氣便會滯留肺部，令肺部壓力上升，引起慢性咳嗽、氣喘、呼吸困難等問題。

肺氣腫患者吸入的氧氣不足，繼而出現體力下降、食慾不振，導致日漸消瘦。區又指出，患者因肺功能變差，更易患上感冒、氣管炎等。別以為肺氣腫只會傷害肺部，同時亦會增加心臟的負擔，引致肺源性心臟病。區指曾有一名長期煙民患上心臟病，即使接受了「通波仔」手術，仍持續覺得心口翳悶。他後來做肺功能測試及胸部影像檢查，才發現患上肺氣腫。

區表示，肺氣腫難以根治，病情輕微者，醫生會處方吸入性氣管舒張劑助放鬆氣管。醫生亦會根據病情，安排患者做肺部復康運動，過程有醫生、物理治療師、社工等人參與，給予患者多方面的協助，包括定期了解用藥及生活情況、教導正確呼吸姿勢等，幫助患者控制病情。若病情嚴重，患者會呼吸衰竭、缺氧、患上肺炎等併發症，須入院接受氧氣治療，以提升血液含氧量。若患者血液的二氧化碳濃度偏高，則須用呼吸機排出多餘的二氧化碳。

目前的藥物治療只能減慢氣管收窄及肺功能變差的速度，但無法令肺功能回復到患病前的狀態。患者需接受數以月計的治療，病情才有明顯改善。區強調，預防肺氣腫最重要的就是戒煙，愈遲戒煙、肺功能愈弱，肺部就越容易受感染，降低存活率。嚴重空氣污染及先天缺乏α1-抗胰蛋白酶亦會增加患上肺氣腫的機會，但吸煙仍是主要原因。

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