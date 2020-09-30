網民熱話：失魂外傭Hea洗食材　大眼雞魚鈎湯奉少主

任何人總有粗心大意的時間，不過有時一時失誤，可能導致嚴重後果。近日有網民分享家中外傭的一次過失，未有清洗乾淨魚身便拿來煲湯，險造成「血光之災」，其他僱主都怒斥該外傭行為鹵莽。

網民Wong Pak Lu日前在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」貼出外傭為她兒子所煮的魚湯照，相中可見碗內有菜、番茄、飯粒及原條魚骨外，事主手中拿着的一個魚鈎。事主在貼文無奈稱，「姐姐做了三年，向來粗心，今朝煮給囝囝的魚湯還有魚鈎在(魚)口中。我深知好工人難求，但有時都真係好崩潰！」

不少網民看過貼文後都大表驚訝，「有冇諗過小朋友飲咗落肚真係會出事會死？」，亦有人感嘆，「唔係自己親人就可以咁不負責任」。為免同類事件再發生，不少網民紛紛獻計：「準備好晒啲食材先畀姐姐煮」，「叫姐姐以後煮魚湯切咗個魚頭先煲」。

網民有話說：

Lee Christine：大眼雞和紅衫魚經常有魚鈎

Winnie Ma：真係離晒大譜，如果畀小朋友食到真係唔掂！ 大人食到都死得啦

Maggie Cheng：好工人真係難求

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