屯門醫院將兒科病房改二線隔離病房　醫護憂感染不敢回家

左起郎詩甄、李若芝及李嘉寶分享在二線隔離病房工作經歷。 (林嘉諾攝)

新冠肺炎疫情爆發初期，本港錄得大量確診個案，多間醫院床位爆滿，屯門醫院於今年7月首次在院內進行跨部門合作，將兒科病房改裝為二線隔離病房，同時接收成人和兒童確診者，又安排內科及老人科醫護人員協助照顧病人。有於該病房工作的醫護人員直言「壓力好大」，希望做到同事零感染；亦有醫護人員擔心身處隔離病房工作會受到感染，一連六個星期沒有回家。

兒科病房經理李若芝表示，今年7月13日剛得知院方落實將A6兒科病房改裝成為二線隔離病房，立即將物品及傢俬移走，安置兒科病人，及將大量成人病床搬入隔離病房和進行消毒清潔，於同月19日完成改裝，可接收35名患者。

6星期以來共處理過百名確診者，他們來自不同地區及群組，包括區內安老院一名87歲婆婆，她留院期間經常悶悶不樂，只能等待每天與孫女談電話，婆婆因不懂使用視像功能，只能靠護士幫助，後來婆婆獲允許出院非常開心，原希望與醫護人員握手道別，但因疫情不能放聲大哭。

任職兒科護士5年的李嘉寶曾兩度進入隔離病房照顧確診者，她坦言即使下班離院後，亦擔心自己會否感染病毒而不敢回家，寧願單獨暫住酒店自我隔離，合共住了四個月酒店。內科及老人科護士郎詩甄亦參與二線隔離病房工作，她指自己工作期間都會自我隔離。