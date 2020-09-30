博彩收入復甦緩慢　分析預期9月份續跌86%

澳門博彩監察協調局將於10月初公布9月份賭收數據。外電報道，儘管內地逐步放鬆旅行和簽注限制，預期澳門博彩收入在連續5個月暴跌超過九成後，9月跌幅亦只會輕微收窄。

據分析師的預估中值，澳門9月份博彩毛收入將按年下跌86%，預估範圍在跌70%至88%之間。至於10月份預估博彩毛收入可能會按年下降67%，預估範圍下跌45%至75%。而2020年全年博彩毛收入預計按年下降75%，預估範圍跌67%至81%，其中貴賓廳收入將下降74.5%；中場收入將下降76%。

摩根大通的分析員指出，當前的博彩收入表明，鄰近省份廣東40%至50%的需求已經恢復，復甦步伐似乎較其他重新開放的地區更慢，例如澳洲、南韓或美國等。這些地方一個月內本地需求回升至疫情前水平的70%至100%。他指出，內地對資金流出的審查愈來愈嚴格，簽注處理速度較慢，新冠肺炎檢測要求以及對境外旅行的信心不足，都阻礙了復甦進程。

瑞信分析員指出，儘管40%左右的市場已經開放，惟9月份彩毛收入預期繼續按年下降90%左右。即使從9月23日開始重新開放更的個人旅行簽注，但預計不會出現實質性的V形反彈。他指出，如果博彩毛收入在10至11月簽注全面重開後未能出現實質性的復甦，那麼存在業績評級調降的風險，因為所有催化因素都已經落實。

花旗集團分析員則表示，儘管中國政府在全國範圍內重新開放了旅遊簽注申請，所有自助簽注櫃位仍處於暫停狀態，因此政府的簽注處理能力嚴重受限。這暫時為赴澳遊客簽注數量設置了「軟上限」。繼中國政府最新的清理整治之後，中介人運營商和中介人發現商業環境變得愈來愈困難。預計第四季度博彩毛收入按年下降74%，2020年則下降80%左右。他同時將2021年博彩毛收入預測降低9%，至300億美元左右，較2019年水平低18%。