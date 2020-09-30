承認留任決定令人不滿　胡志偉：議會肢體衝突將持續

民主派與本土派就延任立法會議員一事出現嚴重分歧，民主黨早前委託香港民意研究所進行民意調查，惟支持或反對留任均不過半數，泛民經政治判斷後決定繼續留任，最終共21名非建制派議員延任1年議會。民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉今早(30日)在電台節目表示，明白部分人對留任決定感到不滿，但他們希望保住發聲平台，又強調今次並非情緒決定，而是深思熟慮的政治判斷，認為之後可用同樣方法收窄分歧。

被問到日後在議會會否加強抗爭元素，胡指難以表明提升肢體衝突至甚麼水平，才達至部分人的期望，但過往亦願意用肢體抗爭方式，個別民主黨議員亦已面對部分罪名。公民黨黨魁楊岳橋則指，今次結果好分裂，反映短期內不能說服對方，留任或離開都得罪另一半人士，承認部分議員要考慮下屆選舉，可能會作出激烈行為。

協助調查的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，在現時政治版圖下，即使是民主派支持者都有很多不同山頭，包括抗爭派、本土派和港獨派。他指出，有民主派支持者認為延遲選舉有違《基本法》，如果議員延任等於認同政府延遲選舉的理由，亦是順應全國大人的決定，變成「委任立法會」，因此要杯葛延任，他認為有關想法絕對合理。